Tygodniowy przegląd prasy (Piła, 30.08-5.09.2020), poznaj najważniejsze informacje z Piły

Ta niewielka, licząca około 300 mieszkańców wieś położona jest w gminie Szydłowo, kilkanaście kilometrów od Piły. Jej wizytówką są m. in. piękne krajobrazy, związane głównie z rzekami: Gwdą i Rurzycą

Z piekła do nieba. Tak można określić sytuację KP Piła w meczu A klasy z Łobzonką Wyrzysk. Po kiepskiej pierwszej połowie pilanie przegrywali 0:2, ale później odrobili straty i wygrali 3:2

W piątek, późnym popołudniem, policja poinformowała o zatrzymaniu trzech osób w sprawie śmiertelnego potrącenia Anny Karbowniczak. Szczegóły mają być znane najwcześniej w sobotę. My ujawniamy wątek gróźb, które Ania dostała tuż przed śmiercią. Sprawę wypadku i gróźb przejęła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

Wiele kwiatów zakwita dopiero jesienią, są też takie, które kwitną przez cały sezon, aż do poważniejszych mrozów. Oto najdłużej kwitnące kwiaty do ogrodu i na balkon.

Dokładnie tego samego dnia, 25 maja 1992 roku, oddano w Pile do użytku Państwowy Dom Pomocy Społecznej i Dom Technika. Nieco wcześniej kibice sportu świętowali awans pilskich siatkarek do serii B. Jednak najwięcej emocji wzbudził efektowny powrót do ligi żużlowców Polonii Piła. Fani czarnego sportu czekali na ten moment 25 długich lat...

Trwa policyjna obława, która ma doprowadzić do zatrzymania kierowcy, który śmiertelnie potrącił jadącą rowerem naszą redakcyjną koleżankę. Do zdarzenia doszło w Brzekincu między Wągrowcem a Budzyniem. Jak wyglądają działania policji?

