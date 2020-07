Tygodniowy przegląd prasy (Piła, 5.07-11.07.2020), poznaj najważniejsze informacje z Piły

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Piły, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.07 a 11.07.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Największa inwestycja w Pile. Skateplaza w budowie [ZDJĘCIA]”?

Przegląd tygodnia Piła od 5.07 do 11.07.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Największa inwestycja w Pile. Skateplaza w budowie [ZDJĘCIA] Na Wyspie trwa budowa skateplazy. Będzie to obiekt o powierzchni 3 tys. metrów kwadratowych składający się z części bowlowej z dużą niecką, w której będzie można wykonywać wszelkie możliwe ewolucje czy to na rolkach, czy to na „desce", czy na bmx oraz części ulicznej przypominającej typowo miejską architekturę z murkami, schodami, pochylaniami i poręczami. Z częścią uliczną będą połączone alejki, na których będzie można ćwiczyć najprostsze ewolucje. Uzupełnieniem skateplazy będzie prawie 200-metrowy tor rolkowy do jazdy wyczynowej. Wykonawcą jest firma Thermbau Polska. Na oddanie inwestycji ma czas do końca lipca 2021 roku. 📢 Jaraczewo to niewielka miejscowość opodal Piły. Zobaczcie jak wygląda w naszym obiektywie Ta niewielka miejscowość posiada wiele interesujących miejsc. Zapraszamy do ich obejrzenia

📢 Wybierz jezioro! Kąpieliska w Pile, Trzciance i Złotowie. Sprawdź co oferują! [ZDJĘCIA] Wiecie, że mamy jedne z najczystszych jezior w Polsce? Nad Bałtykiem i tak wszyscy się nie zmieścimy, a na plażach nad naszymi jeziorami zawsze znajdzie się miejsce. I co najważniejsze, żadne parawany tu nie występują. Za to można rozkoszować się nie tylko samą wodą, ale także przyrodą. Sprawdźcie jakie atrakcje czekają na naszych kąpielskach. Co czeka na nas na plażach w Pile, Trzciance i Złotowie. 📢 Dlaczego warto iść na wybory? Internauci znajdują milion powodów. Te MEMY udowodnią Ci, że nie ma wymówek! Wybory Prezydenckie 2020 budzą wiele emocji. Zgodnie z sondażami kandydaci, którzy przeszli do II tury, idą łeb w łeb. W tej potyczce każdy głos jest na wagę złota! Jeśli to Ty chcesz decydować o przyszłości swojej i swojego kraju, idź na wybory. Zachęcają do tego piosenkarze, aktorzy, a także internauci. Te memy trafnie ukazują, dlaczego oddanie głosu jest tak ważne. Oto milion powodów, by w niedzielę 12 lipca udać się do urny wyborczej.

📢 IMGW ostrzega przed burzami. Największym zagrożeniem będą silne porywy wiatru oraz grad Czy wysoka temperatura kampanii wyborczej przełożyła się również na pogodę? Dziś w godzinach popołudniowych i wieczornych w całej północnej Wielkopolsce zapowiadane są gwałtowne burze z gradem. Powieje też silny wiatr - w porywach do 90 km/h. IMGW ogłosił alert pierwszego stopnia. Jeżeli nie musicie wychodzić z domu, zostańcie w nim! 📢 Ribs in Coke walczy o głosy w Antyfeście Antyradia Czy trzcianecka formacja Ribs in Coke znajdzie się w finale największego w Polsce przeglądu kapel rockowych - Antyfestu Antyradia? To zależy tylko od was.

📢 Sam się "obsłużył". Okradł myjnię i trafił do aresztu 27-letni pilanin spędzi trzy najbliższe miesiące w areszcie. Został zatrzymany w związku z włamaniem do samoobsługowej myjni samochodowej.

📢 Sanepid poszukuje pasażerów promu Nova Star. Powód? Koronawirus Pilski Sanepid prosi o kontakt osoby, które podróżowały promem Nova Star, który tydzień temu, 2 lipca, o godzinie 18.00 wypłynął z Nynäshamn w Szwecji do Gdańska. U jednego z pasażerów wykryto koronawirusa. Pasażerów promu Sanepid prosi o kontakt telefoniczny od godziny 7.30 do 20.00 pod numerem tel. 67 3519874 bądź przez całą dobę pod numerem 693450561. 📢 Żużel. Towarzystwo Żużlowe Polonia Piła wystosowało odezwę do prezydenta miasta. Zamieszczamy jej treść TŻ Polonia Piła stara się o udostępnienie stadionu przy ul. Bydgoskiej. W tej sprawie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wystosowało odezwę do prezydenta miasta Piły Piotra GłowskiegoTŻ Polonia Piła stara się o udostępnienie stadionu przy ul. Bydgoskiej. W tej sprawie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wystosowało odezwę do prezydenta miasta Piły Piotra Głowskiego

📢 Wyrok za śmierć na izbie wytrzeźwień. Lekarka i opiekunowie skazani W Sądzie Rejonowym w Pile zapadł dziś wyrok w sprawie 59-letniego Andrzeja P., który trzy lata temu zmarł na na izbie wytrzeźwień. Silnie zamroczony alkoholem mężczyzna udusił się. Wyroki skazujące usłyszała lekarka i dwóch opiekunów. Sąd podkreślił jednak, że pozwolili mu umrzeć, ale nie doprowadzili do jego śmierci. 📢 Budowlańcy z fantazją. Zobacz najśmieszniejsze efekty pracy „fachowców” Niektórych „fachowców” lepiej nie zatrudniaj... Oto zdjęcia z budów, które trzeba zobaczyć, żeby uwierzyć, że ktoś mógł być aż tak niekompetentny.

📢 W sobotę kiermasz dla Hani Łączkowskiej. Zapraszamy do VIVO! Historia Hani Łączkowskiej i walka rodziców o zdrowie swojej pociechy chwyta za serce, ale również mobilizuje do działania. Pilanie zagrają dla Haneczki w najbliższą sobotę.

📢 15 tysięcy złotych kary za niszczenie drogi. Pilski patrol ITD zatrzymał zbyt ciężki transport Nawet 15 tys. złotych kary zapłaci przedsiębiorca, który wysłał w drogę ciężarówkę z koparką. Cały zestaw był o wiele za ciężki niż pozwalają na to przepisy. Został zatrzymany przez pilski patrol ITD na krajowej "dziesiątce". 📢 Co nie przystoi żadnemu działkowcowi? O tym musisz pamiętać! Działka jest jednym z narodowych hobby Polaków – coraz częściej przyciąga młode osoby, które chcą zaczerpnąć oddechu w codziennej gonitwie. Nasi czytelnicy zgłaszali jednak niejednokrotnie, że niektórzy ich sąsiedzi i sąsiadki mogliby popracować nad manierami. Wiele z tych nagannych zachowań zabrania regulamin ROD uchwalony przez Radę Krajową Polskiego Związku Działkowców. Inne regulowane są przez niepisany kodeks działkowców. 📢 I po szambie. Jeziorki Kosztowskie doczekają się kanalizacji 1 166 283 złote - tyle dokładnie były warte podpisy złożone przez burmistrza Wysokiej Artura Kłysza i wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego. Jeżeli dołoży się do nich niemal drugie tyle wystarczy na 7-kilometrową sieć kanalizacyjną w Jeziorkach Kosztowskich.

📢 Dzisiaj, godz. 20.00. Studio na żywo. Prezydent Andrzej Duda czy Rafał Trzaskowski? Jakie znaczenie w tych wyborach odgrywają emocje? Andrzej Duda czy Rafał Trzaskowski? Kandydaci na prezydenta RP chętnie sięgają w tej kampanii po tematy wywołujące emocje. Czy to im się opłaca? Dziś o godzinie 20:00 zapraszamy do studia na żywo Polska Press Grupy. Redaktorzy naczelni wspólnie z samorządowcami oraz socjologiem będą analizować kolejne kroki kandydatów.

📢 Jaki masz typ osobowości? Sprawdź swoje cechy charakteru na podstawie testu osobowości Myers-Briggs (MBTI) Jesteś ekstrawertykiem czy introwertykiem? To popularne typy osobowości, które określił Jung, ale jego koncepcje zostały rozwinięte. Tak powstał test Myers-Briggs, który do dzisiaj jest popularnym narzędziem rozwojowym. Uwzględniono w nim aż 16 różnych typów osobowości. Sprawdź, do którego z nich ci najbliżej! 📢 "Nie będę niemym prezydentem". Rafał Trzaskowski w Trzciance [ZDJĘCIA] Nie róbcie tego błędu. Nie wolno nie doceniać Jarosława Kaczyńskiego, bo on może wymyślić rzeczy o jakich nam się jeszcze nie śniło. Dlatego trzeba iść do wyborów - przekonywał dziś w Trzciance kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.

