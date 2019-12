Tylko operacja przywróci jej zdrowie. Ta jest bardzo kosztowna

- Od lekarza dostaliśmy skierowanie na specjalistyczne zdjęcia RTG. Wystarczyło jedno spojrzenie lekarza, by postawić diagnozę. Przez to, że Weronika zaczęła szybko rosnąć, kręgosłup zaczął się krzywić i deformować ciało naszej córki w zatrważającym tempie. W momencie diagnozy skrzywienie miało 48 stopni. Po miesiącu już 50… To oznacza, że nie ma wyjścia i Weronika musi być operowana - mówią rodzice dziewczynki.

Jedynym wyjściem jest operacja nowatorską metodą VBT, którą wykonuje się do 16 roku życia.

Jest to - warto podkreślić - mało inwazyjna metoda, która polega na nacięciu bocznych części tułowia i wprowadzeniu elastycznych implantów rosnących wraz z kręgosłupem, podtrzymujących go i sprawiających, że nie będzie się krzywił. Po tej operacji, dzieci po 6 tygodniach wracają do pełnej sprawności i nawet mogą uprawiać sport.

- Niestety w Polsce nie jest refundowana, dlatego wysłaliśmy całą dokumentację Weroniki do kliniki w Simmerath w Niemczech. Otrzymaliśmy kwalifikację, a wraz z nią kosztorys na niemal 50 tys. euro… To ponad 200 tys. złotych!

Klinika w Niemczech ma na swoim koncie ponad 100 tego rodzaju operacji. Dzieci, które jechały tam z bardzo mocno skrzywionym kręgosłupem, wracały sprawne.