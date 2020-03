Tysiąc pilan ma już Pilską Kopertę Życia. Pakiet odbierzesz teraz w Biurze Obsługi Klientów MZK na Alei Piastów

Pilska Koperta Życia to akcja społeczna kierowana do osób chorych, starszych, niepełnosprawnych i samotnych. Polega ona na umieszczeniu w miejscu oznaczonym naklejką z logo akcji specjalnej koperty z najważniejszymi informacjami dotyczącymi stanu zdrowia, w tym przebytych chorób, przyjmowanych leków, alergii na leki, grupy krwi. Na karcie informacyjnej są także dane osobowe, w tym PESEL oraz kontakt do osób najbliższych.

Koperta życia najczęściej umieszczana jest w lodówce; sprzęcie, który jest w każdym domu i łatwo ją znaleźć. W sytuacji zagrożenia życia pozwala ratownikom na szybką reakcję.

- Ratownicy widząc charakterystyczną naklejkę na lodówce wiedzą, że znajdą w środku kopertę z informacjami dotyczącymi pacjenta - mówi Marian Martenka, pełnomocnik prezydenta ds. rodziny. - Informacje medyczne zawarte w kopercie pozwalają im na podjęcie szybkich i właściwych czynności ratowniczych. Według szacunków służb ratowniczych w całym kraju koperty życia uratowały co najmniej kilkaset osób.