Uczniowie klas ósmych i szkół średnich będą mogli zdobyć licencję strzelecką PZSS

Do 5 sierpnia Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental” Piła (przy I LO) w godz. 11.00-13.00 oraz 15.00-17.00 prowadzi zapisy do klubu z przygotowaniem do zdobycia licencji strzeleckiej w konkurencjach pneumatycznych, kulowych i do rzutków. Przygotowanie odbędzie się w formie bezpłatnych treningów w ramach zgrupowania dochodzącego w konkurencjach pneumatycznych na strzelnicy przy ul. W. Pola 11 oraz kulowych i rzutków w Chodzieży.

Klub zabezpiecza nowoczesną broń, amunicję i osprzęt strzelecki, a zajęcia prowadzą wykwalifikowani trenerzy i instruktorzy (treningi w godz.11.00-13.00 oraz 13.00-15.00). Dla aktywnych uczestników klub funduje obiad w restauracji „Rodzina i Przyjaciele” w Pile. Treningowe zgrupowanie odbędzie się w dniach 03-05 września. Wcześniej, bo 13 sierpnia zaplanowany jest udział w pokazach na Stadionie Powiatowym w Pile. Kolejne treningi odbędą się w dniach 16 -19 sierpnia, a 23 sierpnia nastąpi podsumowanie zajęć oraz wręczenie dyplomów.