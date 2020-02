Uderzenie w narkobiznes. Siedmiu zatrzymanych i ponad 1,5 kilograma narkotyków w rękach policji

Pilska policja nie zdradza szczegółów akcji przeprowadzonej przez kryminalnych z pilskiej komendy. Wiadomo, że naloty na dilerów przeprowadzono w ostatnich dniach na terenie Piły. Zatrzymano siedem osób zamieszanych w handel narkotykami, a w trakcie przeszukań zabezpieczyli łącznie ponad 1,5 kilograma zakazanego towaru - kokainy, amfetaminy i marihuany.

- Narkotyki były zapakowane w worki foliowe, pudełka oraz słoiki - zdradza Żaneta Kowalska, rzecznik pilskiej policji.

Zatrzymani to mieszańcy Piły w wieku od 29 do 42 lat. Trafili do policyjnego aresztu. Na razie usłyszeli zarzut posiadania narkotyków, co nie wyklucza kolejnych, w tym zarzutów za handel. Sprawa jest rozwojowa i mogą być kolejni zatrzymani.