Uduszony dwulatek z Chodzieży przed śmiercią dostawał do jedzenia karmę dla szczurów i niedopałki papierosów. Matka i ojczym się przyznali

Dwuletni Marcel z Chodzieży, zanim został uduszony przez matkę, był ofiarą wielomiesięcznej przemocy domowej. "Głos Wielkopolski" dotarł do szczegółów zarzutów, które usłyszała matka zmarłego chłopca oraz jej partner. Matka, oprócz zarzutu uduszenia synka, jest podejrzana także o to, że wspólnie ze swoim partnerem przez wiele miesięcy znęcała się nad dwulatkiem. Chłopiec zjadał… karmę dla szczurów hodowlanych oraz niedopałki papierosów. Był także bity i podduszany. Aż do 12 marca, gdy został uduszony.