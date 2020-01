Ufo w Pile? Mówi: nie wierzyłem w to, co widzę!

Ufo w Pile? Do bardzo dziwnego zjawiska doszło na parkingu jednej z firm na terenie miasta. Była noc - około godz. 1. Nagle jakby z ziemi wyrosły dziwne postacie, o wyraźnie zarysowanych konturach. - Z jednej z głównych postaci wyszły jakby trzy mniejsze. Wszystkie wyglądały tak samo. Wystarczy powiększyć zdjęcia, aby to zobaczyć - mówi nasz Czytelnik, który zaobserwował to trwające około 5 minut zjawisko. Czy ktoś wie co to mogło być? On jest pewien, że miał do czynienia z czymś nadprzyrodzonym.

wybory prezydenckie, Brexit czy Euro - co nas czeka w 2020 roku Wideo