Ukradł paliwo, bo ma trudną sytuację finansową. Może iść za to na pięć lat do więzienia

Sprawca z samochodu ciężarowego zaparkowanego na terenie prywatnej firmy ukradł 75 litrów paliwa. Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego z pilskiej komendy.

Funkcjonariusze na bieżąco analizowali wszystkie uzyskane informacje w sprawie. Przy współpracy z policjantami z Komisariatu Policji w Krajence śledczy wpadli na trop złodzieja. Został on zatrzymany 12 lutego na terenie powiatu złotowskiego.

- Mężczyzna przyznał się do popełnionego czynu. Dodał, że przyjechał swoim autem na teren prywatnej firmy w Pile. Odkręcił korek wlewu do zbiornika paliwa znajdujący się po stronie pasażera pojazdu i za pomocą różnego rodzaju sprzętów przelał paliwo do zbiorników, które miał ze sobą. Mężczyzna oświadczył, że ukradł paliwo, ponieważ ma trudną sytuację finansową - informuje podkom. Żaneta Kowalska z KPP w Pile.

Zatrzymany to 25-letni mieszkaniec Piły. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat więzienia.