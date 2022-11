Ukraińskie przysmaki w kawiarni na dworcu PKP w Pile. To było integracyjne gotowanie [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Były to warsztaty kulinarne i integracyjne, których uczestnicy mogli nie tylko wymienić się kulinarnymi doświadczeniami, ale także umocnić relacje. Polacy i Ukraińcy w kuchni - jak się okazuje - są bardzo zgodni, potrafią sobie pomagać, a współpraca wychodzi im doskonale. Różnice w gotowaniu są jednak zauważalne.

Jak gotuje się w Ukrainie?

- W Polsce, z tego co wiem, barszcz gotuje się inaczej niż w Ukrainie. My gotujemy go m.in. na kapuście -