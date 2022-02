Ulica Kamienna w końcu doczeka się niezbędnego remontu

W 2022 r. wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg obejmie m.in. drogi gminne i powiatowe. Maksymalna wartość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi aż 80% kosztów realizacji zadania, w kwocie do 30 mln zł. W rzeczywistości to wsparcie blisko 100 inwestycji w każdym województwie. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych w 2022 roku to 2,73 mld zł. Wsparcie działań samorządów umożliwia stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu transportowego dróg w całym kraju.

-Jesteśmy na ulicy Kamiennej w Pile, która od kilku dziesięciu lat oczekuje na modernizację. Bardzo się cieszę, że po faktycznym przejęciu tej drogi przez powiat pilski wreszcie mieszkańcy tej części miasta, części powiatu doczekają się jej remontu. Niestety miasto Piła przez wiele lat nie dbało o tę drogę. Dziś dzięki pozyskanemu dofinansowaniu sytuacja się zmieni. Nie tylko powiat pilski otrzyma środki na inwestycje. Również miasto Piła otrzyma ponad 2 miliony złotych na ulicę Przemysłową. Warto przypomnieć, że Piła także kilka tygodni temu pod koniec grudnia otrzymała dofinansowanie z poprzedniego rozdania z listy rezerwowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kolejny etap ul. Bydgoskiej. Ponadto mieszkańcy pytają w lokalnej prasie o remont ulicy Żeleńskiego w Pile. Mogę powiedzieć, że jak pan prezydent Piły zgłosi tę ulicę do programu o dofinansowanie to zrobimy wszystko, aby pomóc w remoncie tej drogi- mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek- Krótko mówić to Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera bardzo mocno samorządy szczególnie w tym zakresie inwestycyjnym i to nie my wymyślamy które drogi mają być realizowane tylko samorządowcy pan starosta, pan prezydent, pan wójt, pan burmistrz wskazują te inwestycje. Mam nadzieję, że to nie koniec, bo za kilka tygodni rozstrzygnięcie innego programu dla samorządów w Rządowym Funduszu Polski Ład: Programie Inwestycji Strategicznych – dodaje poseł ziemi pilskiej.