Urodzinowy koncert w Ujściu. André Rieu i jego 70 lat młodości

Znany na całym świecie holenderski skrzypek i dyrygent André Rieu zaprasza widzów do kin, aby wspólnie z nimi świętować swój jubileusz i cieszyć się pięknem muzyki.

André Leon Marie Nicolas Rieu urodził się 1 października 1949 roku. Będąc chłopcem, przypatrywał się swojemu ojcu, który dyrygował zespołem Limburgs Symfonie Orkest. Małego André zafascynowała grupa skrzypiec. Ten instrument oczarował go, zakochał się w nim.

Maestro skończył właśnie 70 lat i z tej okazji urządził wystawne przyjęcie w swoim zamku w Maastricht. Podczas urodzinowego kinowego show André opowie nam o swoim życiu i o miłości do muzyki. Oprowadzi nas też po swoim niezwykłym domu. Przypomni również fragmenty swoich najwspanialszych koncertów. Ich wybór okazał się dla Maestra trudny. „To zadanie było wręcz niemożliwe do wykonania – powiedział – ale ja zawsze wybieram te utwory, które w danym momencie poruszają moje serce. Mam nadzieję, że poruszą one i Wasze”.