Urodziny miasta. Kim jest Marcin ze Sławska i dlaczego powinien mieć w Pile przynajmniej ulicę?

Sporo czasu poświęcił też praktycznie nieznanej w Pile postaci – Marcinowi ze Sławska, od którego tak naprawdę powinny się rozpoczynać w pilskich podstawówkach lekcje historii. To właśnie Marcin ze Sławska herbu Zaremba, uczestnik bitwy pod Grunwaldem, w której poprowadził do boju swoją rodową chorągiew, świadek zawarcia unii w Horodle, która wprowadziła wspólne sejmy i zjazdy polsko-litewskie, członek rady królewskiej, który piastował wiele zaszczytnych urzędów m.in. starosty generalnego Wielkopolski czy wojewody kaliskiego. Został również wybrany na opiekuna Królestwa Polskiego do czasu osiągnięcia pełnoletności przez Władysława Warneńczyka.

Co miał wspólnego z Piłą? To właśnie on nadał Pile prawa miejskie, które w 1513 Zygmunt III Stary tylko potwierdził. Marcin ze Sławska mógł to zrobić, gdyż jako dzierżawca starostwa ujskiego miał prawo do lokowania osad na prawie magdeburskim. Ta nieznana historia Piły stałaby się bardziej znana gdyby Marcin ze Sławska doczekał się w Pile swojej ulicy albo pomnika. Dobrą okazją będzie rok 2023, kiedy to była Piła będzie świętować 510. rocznicę potwierdzenia praw miejskich.

A podczas uroczystej sesji było nie tylko o historii. Wpisem do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły została wyróżniona Mariola Urbanek, wybitny pedagog Zespołu Szkół Muzycznych. Były też okolicznościowe przemówienia. Maria Kubica, przewodnicząca Rady Miasta przypomniała, że nie ma wolności bez samorządności, a prezydent Piotr Głowski podkreślił rolę wspólnoty, jaką utworzyli pilanie po 1945 roku, gdy prawie każdy z nich był imigrantem.