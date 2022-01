Urodziny na Płotkach. Pilski Klub Morsów Euforia świętował swoje 10-lecie! [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Z każdym rokiem grono morsów - wielbicieli lodowatych kąpieli - powiększa się. Nie inaczej jest w Pile. Co niedzielę od późnej jesieni aż do wczesnej wiosny nad jeziorem Płotki pojawiają się członkowie Pilskiego Klubu Morsów EUFORIA, którzy podczas kąpieli zapominają o codziennych problemach i troskach, a swym zaangażowaniem radością i humorem, zarażają inne osoby do wspólnych kąpieli i tak już od 10 lat.

W niedzielę 30 stycznia 2022 roku najstarszy klub morsów obchodził uroczystość 10-lecia swojej działalności. Nie zabrakło oczywiście najważniejszego, czyli wejścia do wody członków klubu oraz zaproszonych gości, a także wszystkich chętnych, którzy chcieli sprawdzić się w zimnej aktywności morsowej. Był też tort urodzinowy, życzenia i prezent od Beaty Dudzińskiej, zastępcy prezydenta miasta Piły oraz dużo dobrej zabawy przy muzyce i wspomnień.

Dlaczego morsują? Jak mówią, to świetna okazja to przełamania słabości i hartowania organizmu, dzięki czemu mniej się choruje lub wcale. Poza tym wspólne kąpiele to okazja, by poznać nowe osoby.