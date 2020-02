Usłyszeć taniec. HISZPANIA. Niezwykły spektakl w piątkowy wieczór w Regionalnym Centrum Kultury

"Usłyszeć taniec" to niezwykły spektakl różnych form stepowania: flamenco, stepu irlandzkiego, amerykańskiego, tańca współczesnego oraz muzyki ethnojazzowej granej na żywo . Barwne widowisko, w którym taniec stanowi integralną część muzyki, a muzyka – tańca. Różne kultury muzyczne spotykają się w jednym miejscu, a tradycja i współczesność to synonimy. Projekt pod kierownictwem Tomasza Bieli tworzą wybitni tancerze i muzycy, soliści widowisk w Europie i USA, reprezentujący różne kultury muzyczne: Michał Czachowski, Ewelina Grygier, Małgorzata Mycek, Andrzej Kowalski, Wojciech Braszak.

Agata Teodorczyk – tancerka, choreograf i pedagog flamenco, absolwentka Dance Movement Therapy Institute. Solistka grupy „Por Fiesta”, z którą występowała zarówno na najbardziej prestiżowych festiwalach gitarowych w Polsce, ale także tworzyła projekty: „Mszy Flamenco” oraz projekt „Fuente” łączący muzykę flamenco z muzyką hinduską. Występowała w spektaklu: "Mi camino flamenco" w warszawskim teatrze "Komedia", w teatrze “Syrena” u boku doskonałych muzyków hiszpańskich, w spektaklu „Flamenco Pasión” w teatrze Nowym w Łodzi. Występowała także w Polsce i za granicą z międzynarodową grupą "Los Remedios" do śpiewu Jose Angela Carmony, a także tak że z legendarnym zespołem "Gypsy Kings". Współpracowała z teatrem "Kamienica" dbając o oprawę taneczną sztuki o Don Juanie oraz jako solistka z grupami: "Gallito Trio", "Los Remedios" oraz "Por Fiesta", z którą związana jest do dziś.

Michał Czachowski - wybitny polski gitarzysta flamenco. Autor projektu Indialucia. W 2004 oraz 2005 roku został uznany przez pismo Gitara i Bas najlepszym gitarzystą flamenco. Jego debiutancki album został nagrodzony nagrodą Wirtualne Gęśle oraz Folkowy Fonogram Roku i został nominowany do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka 2006. Album wydany był również w roku 2007 w USA i dotarł do 2. miejsca wśród najlepszych albumów world music magazyny Billboard. Założyciel zespołu muzyki flamenco Viva Flamenco oraz międzynarodowego projektu Indialucia. W obu składach nagrywał dla stacji telewizyjnych i radiowych oraz muzykę do filmów Święci z Bostonu 2: Dzień Wszystkich Świętych i "Naked in Ashes".