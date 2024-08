Uwaga na oszustów. Dzwonią, grają na emocjach i łupią bez litości

- Apelujemy do mieszkańców, aby zachowali ostrożność i nie działali pod wpływem emocji. Przestępcy stosują różne metody żeby zmanipulować swoje ofiary. Mogą podszywać się pod funkcjonariuszy policji, pracowników banków lub innych instytucji. Mogą również zmieniać wyświetlane numery telefonów, co jest kolejnym działaniem usypiającym czujność. Przypominamy, że każdą usłyszaną historię można zawsze zweryfikować u źródła - udając się do banku, dzwoniąc do swoich najbliższych czy bezpośrednio na policję - co jakiś czas apeluje sierż. szt. Wojciech Zeszot.