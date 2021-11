Uwaga na oszustów! Kliknął i stracił ponad 60 tysięcy złotych

Mężczyzna wystawił przedmiot w internecie. Zgłosił się do niego “kupujący”, który zaproponował szybką wysyłkę za pośrednictwem znanej firmy kurierskiej.

- Przestępca wysłał sprzedającemu link, pod którym kryła się fałszywa strona internetowa łudząco przypominająca rzeczywistą stronę banku. Podczas próby zalogowania wszystkie dane trafiły w ręce przestępców, którzy wykonali kilkadziesiąt natychmiastowych przelewów na łączną kwotę ponad 60 tysięcy złotych

- informuje Wojciech Zeszot, rzecznik pilskiej policji.

Policja apeluje i ostrzega, by nie otwierać nieznanych linków, które mogą zainfekować telefon oprogramowaniem służącym do przekazania wszystkich danych w tym loginów i haseł. Należy też zawsze zwracać uwagę na adresy stron internetowych, a także czy okna przeglądarki wskazują, że są one bezpieczne. Warto jest wykorzystać dodatkowe zabezpieczenia takie jak ustawienie limitów kwot wykonywanych operacji lub dwuetapowej weryfikacji za pomocą specjalnych kodów.