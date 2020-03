VII Pilski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zobacz zdjęcia!

Dziś środa popielcowa. Katolicy rozpoczynają Wielki Post

W tę środę, 26 lutego, katolicy obchodzą Popielec. Od dziś do Wielkiego Czwartku potrwa Wielki Post - dla wielu osób czas wyrzeczeń, postanowień i modlitwy. Wielki Post to intensywna forma przygotowań do świąt Zmartwychwstania Pańskiego - najważniejszych świąt w roku.