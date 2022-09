VIII Pilska Piwna Mila, czyli trochę biegu, trochę piwa. Zobaczcie zdjęcia

Biegacze pokonali na pilskiej Wyspie cztery rundy, stosując się do określonych w regulaminie zasad. Najpierw zawodnicy ustawili się na starcie przy swoich stanowiskach oznaczonych numerami. Na sygnał startu otworzyli pierwszą butelkę piwa, pijąc do dna i odstawili butelkę. Potem wybiegli na pierwszą pętlę. Po jej zakończeniu podbiegli do swojego stanowiska, otworzyli kolejną butelkę piwa, pijąc do dna, a następnie odstawili butelkę i wybiegli na kolejną pętlę. Wystartowało kilkanaście osób, którzy świetnie się bawili.

W kategorii kobiet ex aequo zwyciężyły: Małgorzata Leniec i Joanna Dobosz (17:03). Wśród mężczyzn najlepszy był Rafał Kasielski (6:40). Wyprzedził on Mariusza Żerdzickiego (7:24) i Arkadiusza Bajerskiego (7:47).