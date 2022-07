W centrum miasta przypadkowi przechodnie znaleźli zakrwawione ciało mężczyzny

Okazało się, że są to zwłoki 59-letniego mieszkańca Krzyża. Śledczym udało odtworzyć ostatnie chwile życia mężczyzny. Ustalono, że zmarły spędzał czas z dwoma innymi mężczyznami, z którymi pił alkohol. W pewnym momencie, pomiędzy nim, a jego młodszym 28-letnim kompanem doszło do przepychanki. Poszkodowany otrzymał cios w twarz, został także pokopany.

Sprawca i jego towarzysz pobitego i zakrwawionego mężczyznę pozostawili za wspomnianą lodziarnią, gdzie poszkodowany zmarł.

- Sekcja zwłok wykazała obrażenia twarzoczaszki, silne krwawienie z nosa oraz aspirację krwi do do dróg oddechowych. Co oznacza tyle, że poszkodowany zachłysnął się własną krwią, co doprowadziło do jego śmierci –