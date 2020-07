W centrum Piły powstanie mural z rybołowami. Trwa konkurs na projekt

- Bardzo rzadki w Polsce ptak szponiasty żywiący się prawie wyłącznie rybami. Jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. W całym kraju występuje około 25-28 par - tak leśnicy przedstawiają bohatera najnowszego muralu, który powstanie na kamienicy przy ulicy Towarowej w Pile.

Nieprzypadkowo to właśnie rybołów pojawi się na muralu. Powstanie bowiem w ramach projektu "Ochrony rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce", a wspólnie podpisali się pod nim miasto, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile i Operator Enea. RDLP właśnie ogłosiło konkurs na projekt muralu. Ma zająć całą ścianę kamienicy i być artystyczną realizacją projektu ochrony rybołowa.

- Mural ma pełnić rolę w budowaniu świadomości społecznej i ma wskazać istotę ochrony gatunkowej tego ptaka, a także podkreślić rolę Lasów Państwowych w tym zakresie. Projekt muralu może zawierać hasło związane z tematyką, np.: chronimy rybołowy, kraina rybołowa - można przeczytać w regulaminie konkursu.

Projekty muralu - wizualizację na ścianie kamienicy oraz sam projekt i kosztorys, należy przesłać do 31 lipca do godziny 20.00 na adres: promocja@pila.lasy.gov.pl. Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę, którą będzie umowa na projekt i wykonanie muralu w wysokości do 30 tys. złotych. Szczegółowy regulamin konkursu można znaleźć na stronie konkursu.