W czwartek w Pile odbędzie się XIV Bieg Niepodległości. Prezentujemy zdjęcia z poprzedniej jego edycji

O godzinie 11.30 odbędzie się start dzieci, które do pokonania będą miały jedno okrążenie (400 m). Przygotowano dla nich okolicznościowe medale.

Pól godziny później odśpiewany będzie wspólnie hymn państwowy w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu”. Mile widziane są biało-czerwone barwy.

Bieg Niepodległości wystartuje o godz. 12.15. W tym roku będzie on odbywał się w nieco innej formule – „11 okrążeń na 11 Listopada”. Stanowi to dystans 4,4 km. Ze względów organizacyjnych starty odbywać się będą co pół godziny, w 50-sobowych grupach według numerów startowych.

Zawodnicy nordic walking będą startowali w tych samych grupach, wspólnie z biegaczami (obowiązują miękkie nakładki na końcówki kijków).

Zapisy na bieg trwają do 9 listopada, tylko on-line na stronie www.biegnijmy.pl/zapisy

Wszyscy biegacze otrzymają pamiątkowe medale. Dodatkowo trzy pierwsze osoby w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe puchary. Podczas biegu będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na rehabilitację 14-Letniej Oliwii Zdanowicz z Piły, która została potrącona przez pociąg.