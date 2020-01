W lutym wszystko o syrenach. Ruszył program "Bezpieczna Piła"

Alarm ogłaszany jest w przypadku wystąpienia zagrożeń trzyminutowym sygnałem modulowanym. Odwoływany jest przez trzyminutowy sygnał ciągły. Wbrew pozorom nie jest to wcale wiedza powszechnienie znana.

Zmienić na to program edukacyjny “Bezpieczna Piła”, z którym Straż Miejska chce trafić nie tylko do szkół, ale także do dorosłych. Nie tylko znajomość dotycząca sposobów ogłaszania alarmów jest zerowa. To samo dotyczy postępowania gdy pojawią się ostrzeżeniach o kataklizmie pogodowym; mało kto wie jak się wtedy zachować.

Na razie akcja “Bezpieczna Piła” wkroczyła do szkół, a pierwszym tematem dotyczącym bezpieczeństwa jest bycie widocznym oraz bezpieczne spędzenie ferii. Luty będzie poświęcony wspomnianym syrenom alarmowym. W kolejnych miesiącach pojawią się tematy związane m.in. z przemocą w rodzinie, zagrożeniami w szkole, ochronie środowiska.