W marcu rusza nabór do pilskich przedszkoli. Sprawdź cały kalendarz rekrutacji!

Nabór rusza 23 marca. Będzie prowadzony przez specjalny internetowy serwis Nabór 2020, w którym już teraz można sprawdzić ofertę poszczególnych placówek. Same dokumenty do przedszkola pierwszego wyboru trzeba jednak dostarczyć osobiście najpóźniej do 3 kwietnia.

Listy przyjętych i nieprzyjętych zostaną ogłoszone 9 kwietnia. Z kolei w terminie od 10 do 16 kwietnia należy osobiście i pisemnie potwierdzić chęć wysłania dziecka do danego przedszkola. Nabór uzupełniający potrwa od 23 do 27 kwietnia, a jego wyniki zostaną ogłoszone 4 maja.