W najbliższą niedzielę odbędzie się 31.Półmaraton Signify Piła

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę września na ulicach grodu Staszica pojawią się biegacze. Wystartują oni w 31. Półmaratonie Signify Piła, który przyniesie kilka zmian.

Nowy atest nieco zmienionej trasy, walka weteranów o medale Otwartych Mistrzostw Masters w Półmaratonie z możliwością zdobycia kwalifikacji na mistrzostwa świata i powrót do poprzedzających półmaraton biegów dzieci – to dowody, że pilska impreza idzie z duchem czasu i wciąż ewoluuje. Niezmienny pozostaje wciąż dystans, który muszą pokonać biegacze. Aby na mecie odebrać pamiątkowy medal z wizerunkiem maratończyka Piotra Pobłockiego trzeba jak zwykle przebiec 21 km 97,5 m. O to starać się będzie około 1000 biegaczy.

Jeszcze można się zapisać

Nie należy spodziewać się w tym roku rekordu frekwencji pilskiego biegu. Ustanowiono go w 2018 r., kiedy do mety dobiegło aż 3826 osób. W ubiegłym roku ten cel osiągnęło nieco ponad 1000 zawodników i podobnej ich liczby spodziewać się można 4 września. Podobnie jak w latach poprzednich na liście startowej najwięcej osób jest z Poznania i Piły. Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą do piątku (2 września). W przeddzień imprezy organizatorzy będą mogli zapisać w biurze zawodów ostatnią, ograniczoną już grupę biegaczy. [

Trasa z nowym atestem

Nowy atest uzyskała trasa biegu, która uległa niewielkim modyfikacjom. Na wniosek policji, w celu uniknięcia problemów komunikacyjnych, nie będzie ona przebiegała przez Jadwiżyn. W innym miejscu usytuowany będzie także start. Zawodnicy wyruszą z al. Wojska Polskiego na wysokości Parku Miejskiego. Organizatorzy przepraszają mieszkańców za niedogodności w ruchu drogowym w niektórych częściach miasta od godz. 10.00 do godz. 14.30.

Na medalu Piotr Pobłocki

Na medalu tegorocznego półmaratonu znajdzie się sylwetka kolejnego maratończyka – Piotra Pobłockiego. To mistrz Polski w maratonie z 1999 roku, wielokrotny reprezentant Polski w biegach długodystansowych, m.in. zwycięzca Enschede Marathon i dwukrotnie biegu „Pilska Piętnastka”, w 1991 i w 1993 roku. Weźmie on udział w tegorocznym biegu VIP-ów i półmaratonie, będąc pierwszym uwiecznionym na pilskim medalu maratończykiem, który podjął się tego wyzwania.

Kenijczyk faworytem

Po przerwie znów przed półmaratonem odbędą się dwa biegi dzieci. Młodsi pokonają dystans ok. 800 m, starsi ok. 1300 m. Tradycyjnie nie zabraknie biegu VIP-ów. Potem na trasę ruszy barwny korowód zawodników w biegu głównym. Faworytem do zwycięstwa zapewne jest Kenijczyk Cosmas Kyeva, zwycięzca Półmaratonu Signify Piła w 2019 roku. Wśród kobiet największą szansę na wygraną ma Ukrainka Valentyna Veretska, druga na mecie w ubiegłym roku. Czy zostaną pobite rekordy pilskiego biegu, należące do Kenijczyka Daniela Muteti (1:02:11) i jego rodaczki Stelli Barsosio (1:11:09)? O tym przekonamy się w niedzielę około południa.

PROGRAM MINUTOWY

● godz. 10.00: bieg dzieci młodszych (pl. Zwycięstwa)

● godz. 10.15: bieg dzieci starszych (pl. Zwycięstwa)

● godz. 10.30: bieg VIP-ów (pl. Zwycięstwa)

● godz. 11.00: start do półmaratonu (al. Wojska Polskiego)

● ok. godz. 11.15: zakończenie pierwszej pętli przez czołówkę biegu (pl. Zwycięstwa)

● ok. godz. 12.00: przybycie pierwszych zawodników na metę (pl. Zwycięstwa)

● godz. 12.30: początek dekoracji najlepszych zawodników

● godz. 14.30: zakończenie biegu

