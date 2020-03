W Pile coraz cieplej. Średnie temperatury stale rosną

Niestety, zebrane informacje nie są optymistyczne. Najcieplejszym rokiem spośród wszystkich badanych (lata 1971-2019) był ten ostatni: w 2019 roku średnia temperatura wyniosła 10,4 stopni Celsjusza. Drugi w kolejności był rok 2018 (10,0 stopni), a trzecią i czwartą pozycję zajmują również nieodległe lata 2014 - 2015 (9,7 stopnia). W tej niecodziennej klasyfikacji wysoko jest również rok 2000 (9,6 stopnia). Na przeciwległym biegunie znajduje się rok 1987 (średnia roczna temperatura to 6,3 stopni Celsjusza).

Rekordowy był również czerwiec 2019 roku (22,2 st. C). Z kolei najgorętszym miesiącem pięćdziesięciolecia okazał się lipiec 2006 roku (23,2 st. C).

Jeśli z kolei dodamy średnie temperatury stycznia i lutego, to rekord przynosi rok obecny (7,4 st. C). Porównywalne wyniki termometry wskazywały jedynie w 1990 roku.

Ciekawe, co przyniosą kolejne miesiące?