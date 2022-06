W Pile odbył się międzynarodowy egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 oraz C1. Zobaczcie zdjęcia

W egzaminie wzięli udział uczniowie ze szkół z naszego regionu (w tym także z Ukrainy, którzy planowali podchodzić do egzaminu w swoim kraju), a także osoby dorosłe z całego powiatu pilskiego. I Liceum Ogólnokształcące w Pile pełni funkcje centrum egzaminacyjnego i cyklicznie organizuje egzaminy z serii Cambridge English.

Dla naszych uczniów prowadzimy specjalne, pozalekcyjne zajęcia przygotowujące do egzaminu – informuje Aneta Mucha, nauczycielka języka angielskiego w I LO w Pile, która od wielu lat zajmuje się organizacją egzaminów. - Odbywały się one dotychczas raz w roku. Kolejny egzamin odbędzie się 25 czerwca i o certyfikat ubiegać się będą wówczas osoby z Czarnkowa, Trzcianki i Złotowa. Zachęcamy do wzięcia w nim udziału wszystkie osoby, instytucje, firmy i organizacje, których członkowie myślą o tej formie doskonalenie swoich umiejętności. Jesteśmy gotowi zorganizować egzaminy w każdym czasie, dla osób w każdym wieku, z dowolnych miejscowości w Polsce, jak również dla chętnych spoza granic naszego kraju.