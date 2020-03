W Pile odbył się turniej kadr powiatów północnej Wielkopolski w kategorii orlik. Zobaczcie zdjęcia

Do Piły na turniej przyjechały reprezentacje powiatów złotowskiego i wągrowieckiego, zagrała oczywiście kadra powiatu pilskiego oraz dwie drużyny Football Academy Piła. - Tego typu rywalizacja to nowy pomysł WZPN - informuje Wiesław Powalisz, trener kadry powiatu pilskiego, organizator turnieju. - Nie prowadzono klasyfikacji, nie zapisywano wyników, a trenerzy kadr mieli okazję sprawdzić swoje reprezentacje w stojącym na wysokim poziomie turnieju. To pierwszy, ale na pewno nie ostatni taki turniej. Wielkopolski ZPN zdecydował się ostatnio na wprowadzenie kadr powiatów w kategorii orlik (U-10 i U-11). Dzięki tym treningom najzdolniejsi zawodnicy doskonalą się w wyselekcjonowanej grupie.

Wg założeń WZPN kadry powiatów mają być dodatkową ścieżką rozwoju zawodników. Rocznik 2009 jest grupą selekcyjną do kadr województwa. W Wielkopolsce jest 35 powiatów, a Wielkopolski ZPN wyznaczył we wszystkich nich trenerów, którzy są odpowiedzialni za powołania i prowadzenie treningów. Grupa maksymalnie liczyć może 16 zawodników, po ośmiu z roczników 2009 i 2010.

Kadry powiatowe rozgrywać będą też mecze. W ciągu sezonu będą rozgrywane dwa turnieje towarzyskie, w których będzie brało udział 5-6 drużyn. Dodatkowo w czerwcu odbędzie się turniej regionów, którego finał rozegra się w Poznaniu. Te turnieje to możliwość szerokiego przeglądu kadr. Trenerzy kadr województwa na turniejach powiatowych oraz tym głównym, regionalnym, będą mieli okazję obserwować potencjalnych kadrowiczów.