W Pile odbyły się prelekcje i konsultacje dla kobiet w ciąży i po porodzie oraz ojców. Zobaczcie zdjęcia

Warsztaty były przeznaczone dla kobiet w ciąży i po porodzie oraz ojców. Udział w nich był bezpłatny. W czasie eventu odbyły się prelekcje, spotkania ze specjalistami, konsultacje i wiele innych.

Uczestnicy warsztatów wysłuchali następujące wykłady:

1. Struktury organizacyjne oddziału neonatologicznego w II stopniu referencji- profilaktyka, diagnostyka, leczenie - lek. Anna Fafińska-Harzyńska, specjalista neonatolog zatrudniona w Oddziale Neonatologii Szpitala Specjalistycznego w Pile.

2. Dieta matki karmiącej, żywienie dziecka – mgr Natalia Klusak, położna, dietetyk zatrudniona w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Specjalistycznego w Pile.

3. Korzyści zdrowotne i społeczne związane z karmieniem piersią - mgr Patrycja Kolassa, położna, specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, zatrudniona w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Specjalistycznego w Pile.

4. Wpływ porodu naturalnego, lotosowego na proces karmienia piersią - mgr Alina Wasilewska, położna, specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, Naczelna Pielęgniarka w Szpitalu Specjalistycznym w Pile.

5. Kangurowanie dobry start- mgr Joanna Sobczak, pielęgniarka, specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego zatrudniona w Oddziale Neonatologicznym na stanowisku oddziałowej Szpitala Specjalistycznego w Pile.

6. Niepowodzenia diagnostyczne jako przyczyna utrzymujących się trudności w karmieniu dziecka urodzonego przedwcześnie -wypis i co dalej? - Magdalena Mazur, neurologopeda, surdologopeda, Klinika Neurologopedii w Poznaniu.

7. Trudne relacje specjalista a pacjent w oddziale szpitalnym. Co zrobić by było łatwiej? - Radosław Król, trener komunikacji interpersonalnej AT, Coach.

8. Fundacja Matecznik – Prawa mamy karmiącej piersią.

9. Chustonoszenie i nosidła miękkie – Weronika Grzebyta, położna zatrudniona w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Pile.

Ponadto odbyły się następujące warsztaty:

1. Chustonoszenie - Weronika Grzebyta.

2. Pielęgnacja noworodka przewijanie, podnoszenie, kąpiel - zespół pielęgniarek neonatologicznych i położnych Szpitala Specjalistycznego w Pile.

3. Udzielanie pierwszej pomocy u noworodka i dziecka - Sabina Płóciennik, ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Instruktor w Stowarzyszeniu Malta Służba Medyczna, studentka trzeciego roku wydział pielęgniarstwa Akademii Nauk Stosowanych w Pile oraz Julia Pieczul, studentka trzeciego roku pielęgniarstwa ANS w Pile.

4. Pani Kredka.