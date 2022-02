W Pile trwają bezpłatne szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

Preparat najczęściej podaje się w schemacie dwu lub trzydawkowym. Szczepienie preparatem Gardasil 9 w pierwszym wariancie, zaleca się dzieciom i młodzieży w wieku od 9 do 14 lat. Szczepienie w schemacie trzydawkowym przeznaczone jest dla młodzieży obu płci powyżej 15 roku życia. Kluczowe jest również zachowanie właściwych odstępów między kolejnymi dawkami.

- Wspomniany program jest realizowany od grudnia zeszłego roku i dalej go kontynuujemy. Szczepimy szczepionką „Gardasil 9”, która jest skuteczna i może spowodować to, że nie będzie przede wszystkim zagrożenia chorobą szyjki raka macicy. Dlatego, po co czekać by choroba ta dotknęła dziewczynki, jeśli można tu i teraz zapobiegać zakażeniu i wywołaniu czasami bardzo ciężkiej śmiertelnej choroby - mówi lekarz medycyny Adam Gronowski.

Do tej pory od grudnia 2021 z programu skorzystało 350 dziewczynek. Do celowo do końca roku 2022 ma z niego skorzystać 1200 dziewczynek.