W Pile trwają zajęcia w Wakacyjnej Akademii Piłki Nożnej. Zobaczcie zdjęcia Wiesław Szmagaj

Po przerwie spowodowanej pandemią w tym roku ponownie od poniedziałku do piątku wg ustalonego harmonogramu (trzy grupy wiekowe) odbywają się zajęcia w Wakacyjnej Akademii Piłki Nożnej. Przeznaczone są one dla dzieci w wieku 5-13 lat i są bezpłatne. Dołączyć do trenujących można w każdej chwili. Organizatorem przedsięwzięcia jest pilski MOSiR.