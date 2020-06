W Pile zakażona lekarka sama przyjechała do punktu drive thru na kontrolny test. Sprawą zajęła się prokuratura

W przypadku lekarki pierwszy test kontrolny miał być wykonany w niedzielę, 24 maja. Tyle że karetka wymazowa nie przyjechała. Inspektorzy pilskiego Sanepidu odebrali tego dnia wiele telefonów od rozżalonych osób z kwarantanny. Oprócz przeprosin nie mogli zrobić nic więcej. To nie oni dysponowali karetką i nawet gdyby chcieli nie byli w stanie podstawić innej. Terminy pobrania wymazów przesunęły się o kilka dni. Do lekarki karetka miała przyjechać w środę, 27 maja. Co wydarzyło się między 24 a 26 maja, że lekarka zdecydowała się, że nie będzie czekać na karetkę wymazową tylko sama pojedzie do punktu drive-thru przy szpitalu na Rydygiera? Tam właśnie pobrano jej wymaz do kontrolnego testu. Przyjeżdżając sama na badanie złamała jednak warunki izolacji. Poza tym drive thru - mobilne punkty poboru próbek do testów na obecność koronawirusa dedykowane są osobom z podejrzeniem zakażenia, a nie już zakażonym.