W pocie czoła. Odbył się Bieg na Dębową Górę w Wyrzysku [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Z nieba leje się żar, ale to nie przeszkodziło sportowcom z terenu gminy Wyrzysk i nie tylko pojawić się na linii startu podczas marszu i biegu na Dębową Górę z cyklu "4 pory roku - Dębowa Góra 2022". Organizacją imprezy zajął się Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku przy współpracy z Nadleśnictwem Kaczory.

- Cieszę się, że tylu biegaczy i kijkarzy zawitało do nas, by wspólnie na sportowo powitać lato na naszej pięknej ziemi wyrzyskiej. Gratuluję zwycięzcom i wszystkim uczestnikom. Już dzisiaj zapraszam do udziału w kolejnym etapie, który rozpocznie jesień -