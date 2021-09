W poniedziałek rusza przebudowa trzeciego etapu Bydgoskiej

W poniedziałek, 20 września, rusza długo wyczekiwany trzeci etap przebudowy ulicy Bydgoskiej. Będzie kosztował 6,7 mln złotych, a przetarg wygrała firma z Nakła.

W ramach trzeciego etapu na odcinku od alei Powstańców Wielkopolskich do skrzyżowania z ulicą Kusocińskiego będzie wzmocniona i ułożona nowa nawierzchnia, do budowy i przebudowy będą chodniki, ciągi pieszo-rowerowe i ścieżki rowerowe. Clou inwestycji to oczywiście przebudowa skrzyżowania Bydgoską z Roosevelta, na którym pojawi się dodatkowy pas dla kierowców skręcających w lewo. Będzie również wymieniona sygnalizacja świetlna, a dodatkowe światła pojawią się także na przejściu dla pieszych na wysokości stadionu żużlowego oraz SP nr 2 (dawna ósemka). Kierowcy nie kryją obaw, że takie natężenie świateł na tak krótkim odcinku może jeszcze bardziej spowolnić ruch, zwłaszcza w godzinach szczytu gdy Bydgoska jest najbardziej zakorkowaną ulicą w mieście.

Na razie kierowcy będą musieli się liczyć z utrudnieniami związanymi z samą przebudową. Dobra wiadomość jest taka, że od poniedziałku nie muszą się jeszcze z nimi liczyć. Przebudowa rozpocznie się bowiem od wymiany nawierzchni chodników.