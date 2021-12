W RCK FE w Pile odbyła się premiera filmu o Piete Kuhr i spotkanie z twórcami. Zobaczcie zdjęcia

Mieszkająca w Pile 12-letnia Piete Kuhr (właściwie Elfriede Alice Steckel z domu Kuhr, znana później pod pseudonimem artystycznym Jo Mihaly) rozpoczęła w 1914 roku pisanie pamiętnika i czyniła to przez okres I wojny światowej do 1918 roku. Jej dziennik dokumentuje nie tylko trudne czasy i dylematy wojenne, ale jest także źródłem wiedzy o przedwojennej Pile i jej mieszkańcach. W Polsce został on przetłumaczony i wydany pod redakcją pilanki Wiesławy Szczygieł w 2017 roku. Nosi on tytuł „… znów się tam spotkamy!”.

O Piete Kuhr powstał niedawno film dokumentalny, do którego scenariusz napisał Paweł Różycki. Jest on także jego reżyserem. Premiera filmu odbyła się pilskim RCK FE, a po jej zakończeniu doszło do spotkania z twórcami. Wzięli w nim udział: Wiesława Szczygieł, Paweł Różycki i Filip Nykiel (aktor grający w spektaklu teatralnym o Piete Kuhr). Spotkanie poprowadził Stanisław Dąbek.

- Zgodnie z zamysłem film jest w stonowanym stylu – mówił Paweł Różycki. - Eksperci występują w nim na czarnym tle. Zaprezentowane fragmenty spektaklu są w skąpych kolorach. Ton jest spokojny, skłaniający do myślenia. Ciężko byłoby stworzyć w naszych warunkach film fabularny lub fabularyzowany, choć scenariusz do niego zawarty w pamiętniku jest praktycznie gotowy.