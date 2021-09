W regionie pilskim przeciwko COVID-19 nie zaszczepiła się nawet połowa. Do szczepień zmusi czwarta fala pandemii?

To Czarnków w regionie pilskim ma najwięcej mieszkańców zaszczepionych przeciwko COVID-19. Zaszczepiło się tu blisko 60 procent. Na drugim końcu z jednym z najniższych wyników w Wielkopolsce jest gmina Złotów - zaledwie 36,6 procent. Piła ze swoimi 53,3 procentami niewiele przekracza średnią krajową.

Do tej pory wykonano w Polsce ponad 36,5 miliona szczepień. W pełni zaszczepionych jest blisko 19 mln osób, co oznacza, że Polska zbliża się powoli do 50-procentowego progu w pełni wyszczepionych. Wielkopolska przekroczyła ten próg już w sierpniu. Jednak im bardziej na północ, tym te statystyki są gorsze. I tak średnia dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego to 48,7 proc., dla powiatu pilskiego - 47,1 proc., a dla powiatu złotowskiego tylko 43,7 proc.

Tymczasem epidemiolodzy nie pozostawiają złudzeń: z takim poziomem wyszczepienia jak obecnie nie zatrzymamy koronawirusa. Grozi nam czwarta fala, która coraz bardziej się rozpędza. Rośnie nie tylko liczba nowych zakażeń, ale także osób hospitalizowanych z powodu ciężkiego przebiegu COVID-19. Przed takim właśnie scenariuszem – z oddziałami covidowymi w roli głównej, mają chronić szczepionki: nawet jeżeli zachorujesz, to masz gwarancję, że przeżyjesz. Zainteresowanie szczepieniami jednak spada. I nie pomagają ani loterie, ani bilbordy z celebrytami. Czy Polaków do szczepień przekona dopiero czwarta fala?