W sobotę i niedzielę w Pile odbędą się XXIII Regaty Żeglarskie o Puchar Grodu Staszica

Będzie to już XIII edycja regat, które na stałe wpisały się w kalendarz sportowych imprez w Pile. Ich organizatorem jest Uczniowski Klub Żeglarski Wodniak Piła. Tym razem będą to zawody dwudniowe. W sobotę (20 sierpnia) zawodnicy rywalizować będą w klasie Optimist (dzieci do lat 12 i dzieci w wieku 12-15 lat) oraz Kadet. Dzień później, w niedzielę, do walki o zwycięstwo przystąpią żeglarze w klasie Europa i OK Dinghy.

W godz. 8.30 – 9.45 planowany jest przyjazd ekip i przyjmowanie zgłoszeń, o 9.45 rozpocznie się odprawa z kierownikami ekip, a kwadrans później uroczyste otwarcie regat. Wyścigi rozgrywane będą w godz. 10.30 – 13.00 oraz 14.00 – 16.00. O godz. 17.00 przewidywane jest ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie regat.

Warto dodać, że podczas zawodów prowadzona będzie także klasyfikacja zespołowa. Do jej punktacji przyjmowane będą wyniki pierwszych trzech zawodników poszczególnych klubów z obu kategorii klas Optymist oraz jednej załogi klasy Kadet.