W sobotę kiermasz dla Hani Łączkowskiej. Zapraszamy do VIVO!

Przez pięć godzin, od 12:00 do 17:00, w Centrum Handlowym VIVO spotkamy wolontariuszy, którzy poświęcą popołudnie dla naszej małej bohaterki. Ale to nie wszystko. W tym samym czasie Stowarzyszenie Słabo i Niesłyszący "Migacze" przeprowadzi kolorowy kiermasz. Jego ozdobami będą między innymi sceniczne występy tancerzy, wokalistów, a także zespołu muzycznego. Pojawią się reprezentanci klubu Sporty Walki Piła.

Przez cały czas trwania zabawy będzie można kupić cegiełki z nagrodami oraz wziąć udział w licytacjach. Jednym z unikatów, który został ofiarowany przez anonimowego darczyńcę, jest zdjęcie z podpisem Michaela Jordana, przysłane ze Stanów Zjednoczonych ponad 20 lat temu! Licytacja tej pamiątki odbędzie się o 16:00. Cena wywoławcza wynosi 200 złotych.

Hania Łączkowska przyszła na świat w kwietniu 2019 roku. Choroba, na którą cierpi, to SMA 1 - rdzeniowy zanik mięśni. Szansą dla dziecka jest terapia genowa, którą przeprowadza się w Stanach Zjednoczonych. Zbiórka dobiegnie końca za trzy tygodnie. Zebrano już ponad 4 miliony złotych, ale to wciąż niespełna połowa niezbędnej kwoty. - Będziemy walczyć do końca - informują rodzice Hani. Pomóżmy im w tej walce. Liczy się każdy dzień.