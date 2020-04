W Trzciance wpadł poszukiwany listem gończym, w Pile nielegalny imigrant

W czwartkowe popołudnie, 26 marca, policjanci z trzcianeckiej prewencji podczas patrolu na ulicy Kościuszki zauważyli mężczyznę, którego twarz wydała im się znajoma z ... listu gończego. Jak się okazało, mieli rację. 35-letni mieszkaniec gminy Trzcianka, którego wylegitymowali, był poszukiwany przez sąd, gdyż nie stawiał się na rozprawy.

To nie koniec kłopotów 35-latka. Usłyszał także zarzuty posiadania narkotyków: policjanci znaleźli przy nim woreczki z amfetaminą oraz marihuaną. Najbliższe dwa miesiące 35-latek spędzi w areszcie.

Tymczasem w Pile policjanci zatrzymali 36-letniego Gruzina, który, jak się okazało, przebywał w Polsce nielegalnie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a policja skierowała wniosek do Straży Granicznej wniosek o wydanie decyzji o deportacji. Przetransportowała też Gruzina do poznańskiej placówki SG.