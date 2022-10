W Wyrzysku zachęcają by być strażakiem od najmłodszych lat Szymon Chwaliszewski

Wyrzyską jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 w Pile. Dla dzieci była to świetna okazja do zapoznania się ze specyfiką działania tego typu straży. Nie obyło się bez zwiedzania pomieszczeń oraz dokładnego obejrzenia wyposażenia ratowniczo - gaśniczego. Największe wrażenie robiły zapewne wozy bojowe. Ważnym elementem spotkania były też ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na fantomie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.