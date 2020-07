Wakacje 2020. W górach taniej niż nad morzem, ale... nie tanio. SPRAWDŹ CENY!

- Do tego oferują darmowe małe piwo lub kieliszek wina - dodaje Agnieszka, łodzianka która tegoroczne wakacje spędziła w Trójmieście. - Jednak mimo tej promocji tłumu w restauracji nie było.

- Pewnie gdzieś w typowo nadmorskiej miejscowości może i ktoś zapłacił 200 zł za dwie porcje ryby, ale ja staram się, by w moim lokalu za niewygórowane pieniądze, każdy mógł zjeść obiad - wyjaśnia.

- Zdumiała mnie cena herbaty - dodaje Agnieszka. - W jednej z sopockich restauracji zapłaciłam za nią 12 złotych, a więc tyle, ile kosztowało piwo! I nie była to herbata smakowa, tylko zwykła. Za kawę espresso płaciłam na Starym Rynku w Gdańsku 7 złotych.

Drogie są wszelkie dodatki. Małe piwo w nadmorskich miejscowościach kosztuje przeciętnie 8 złotych, a duże 11-12 złotych. Do tego pepsi za 6-7 zł za półlitrową butelkę.

Halibut z frytkami i surówką w barze na plaży w Sopocie też kosztował około 40 złotych, a za zupę rybną trzeba było zapłacić 15 złotych. Za 200-gramową porcję sandacza w sosie z kiszonych ogórków żądano 39 złotych. Do tego trzeba było dodać koszty surówki i frytek.

Nie są tanie również rejsy statkiem. Podróż z Gdańska, ze zwiedzaniem portu, Westerplatte i powrotem nad Motławę kosztuje 50 złotych. Tyle samo zapłacimy za rejs do Sopotu. Tyle że to bilet tylko w jedną stronę...

Jeśli chodzi o nadmorskie kwatery to trudno dziś znaleźć te najtańsze, po 40 - 50 złotych, bez łazienki. Ale jeszcze niedawno w miejscowości Rewa, położonej między Gdynią a Rumią, można było wynająć pokój na 5 noclegów, ze śniadaniami za niecałe 500 złotych od osoby. Znacznie drożej kosztują kwatery w pensjonatach czy hotelach. Jeden z hoteli w w gdańskim Jelitkowie, położony tuż nad morzem oferuje dwuosobowy pokój, ze śniadaniem, za 260 złotych.

A jak wygląda sytuacja w Zakopanem? Tu wszyscy żyjący z turystów płaczą, że jest ich znacznie mniej niż w latach ubiegłych. Górale liczyli, że sytuacja poprawi się po 15 lipca. I rzeczywiście już w czwartek Krupówki wydawały się bardziej zatłoczone. Na górskich szlakach nie było jednak tłoku. Nie ustawiają się kolejki po bilet wejścia do Doliny Kościeliskiej czy na Halę Gąsienicową. Bilet normalny za taki wstęp kosztuje 6 zł, a ulgowy jest o połowę tańszy. Nie każdego dnia stały też kolejki po bilet na Kasprowy Wierch. Bilety do tanich nie należą. Jeśli ktoś kupi wejściówkę w przedsprzedaży, zapłaci 119 zł. Bilet ulgowy jest o 20 złotych tańszy.

O wiele taniej kupi się bilet na miejscu, w kasie kolejki - twierdzi Marek z Pabianic, który pierwsze dwa tygodnie lipca spędził w Zakopanem. - Jest o 20 złotych tańszy! Ale nigdy nie wiesz czy będzie kolejka czy nie. Ja miałem pecha. Kupiłem bilet przez internet, a gdy doszedłem do Kuźnic, to nie było żadnej kolejki! Jeśli ktoś chce na przykład wejść na Kasprowy Wierch ,a potem zjechać kolejką, to za sam zjazd zapłaci 75 złotych.