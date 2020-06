Wapno zbudzone ze snu. O tej tragedii wciąż wielu pamięta

Kopalnię soli im. Tadeusza Kościuszki w Wapnie wybudowano w latach 1911-1917. Katastrofa, która wydarzyła się sześćdziesiąt lat później, była dla niej wyrokiem śmierci. Szczęśliwie, obyło się bez ofiar w ludziach.

***

Fragment artykułu „Gdy rozstąpiła się ziemia”, który ukazał się w miesięczniku „Ziemia Nadnotecka” z listopada 1977 roku (przedruk z „Życia Warszawy”): „4 sierpnia 1977 roku Wapno układało się jak zwykle do snu. (…) W kopalni od godziny osiemnastej było już niedobrze. Napór wody zwiększał się. (…) Na dole woda przez cały czas przybierała, ale nic nie wskazywało, że dojdzie do katastrofy. (…) Nagle woda zaczęła gwałtownie się podnosić. Ktoś krzyknął – wyłączyć napięcie! Wyłączyli i zaczęli biec do szybu. W klatce policzyli się jeszcze – nikogo nie brakowało. Wyjechali na górę. W kilka sekund później przez otwór szybowy buchnął siarkowodór. Śmierdziało tak, że nie można było ustać w pobliżu szybu. Stare chłopy zaczęły płakać. (…) Wczesnym popołudniem w Wapnie stały już autobusy do przewozu ludzi na nowe miejsca. Na szczęście było to lato. Sąsiedni naczelnicy gmin mieli do dyspozycji w okresie wakacyjnym wolne internaty. Wieczorem 6 sierpnia nie było już nikogo z tych, którzy według wstępnego szacunku byli najbardziej zagrożeni. (…) Zapada decyzja ewakuowania jeszcze ponad dwustu osób. I znowu to samo. Trzeba załatwić dach nad głową, trzeba czymś przetransportować dobytek. Ta ewakuacja jest łagodniejsza dla ludzi. Mogą wyjechać razem z meblami; ci którzy nie chcą z meblami, mogą je zostawić w specjalnie zorganizowanym składzie w Damasławku. 16 sierpnia Wapno jest już mniejsze prawie o 500 mieszkańców. (…) Po raz trzeci tąpnęło 8 września. Tak samo niespodziewanie, jak poprzednio, tyle, że o jedenastej w południe. Wielka dziura zrobiła się dwadzieścia metrów od Urzędu Gminnego, na samym środku głównej szosy przebiegającej przez Wapno. (…) Ewakuowano dalsze siedem rodzin. (Andrzej Walawski)