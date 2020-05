Weekend na drogach: Zatrzymano pięciu pijanych kierowców!

Od 30 kwietnia do 3 maja policjanci z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego byli obecni na drogach, aby wszyscy podróżujący mogli bezpiecznie dotrzeć do celu i wrócić do swoich domów.

W trakcie prowadzonych kontroli drogowych funkcjonariusze zwracali uwagę na prędkość, z jaką poruszali się kierowcy. Sprawdzali ich trzeźwość, stan techniczny pojazdów i sposób przewożenia dzieci.

- Dzięki ogromnemu zaangażowaniu policjantów przez cztery dni nie doszło do żadnego wypadków drogowego. Mundurowi obsługiwali jedynie dwie kolizje drogowe, w których na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Niestety na drogi naszego powiatu wyjechało pięciu pijanych kierowców. Każdy z nich to potencjalny sprawca wypadku - podsumowuje długi weekend majowy rzecznik prasowy KPP w Czarnkowie Karolina Górzna-Kustra.