Wiceminister Anna Budzanowska w Pile. Nowe kierunki na Podchodorążych

Wiceminister Anna Budzanowska na pilskiej uczelni Fot. Agnieszka Świderska

Po dyplom magistra ekonomii nie trzeba będzie już jeździć do Poznania. Dwa nowe kierunki "przywiozła" dziś do Piły Anna Budzanowska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Chodzi o kryminalistkę z kryminologią oraz studia magisterskie na ekonomii. Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica otrzymała oficjalnie uprawnienia do ich prowadzenia.