Więcej ekologicznego ciepła w Pile za prawie 50 mln złotych

Inwestycja przy Krzywej obejmowała budowę nowego źródła kogeneracyjnego, które składa z układu trzech gazowych agregatów kogeneracyjnych. Rocznie będzie produkować rocznie 140 561,2 GJ ciepła oraz 41 848,6 MWh energii elektrycznej. Latem moc instalacji pozwoli pokryć w 100 procentach zapotrzebowanie na ciepłą wodę, dzięki czemu będzie można wyłączyć węglowe kotłownie, a to z kolei zmniejszyć w ciągu roku ilości wykorzystanego węgla i emisji m.in. CO2 do atmosfery. Grupa ENEA, która była inwestorem, dokładnie wyliczyła o ile mniej węgla zużyją kotłownie MEC: to 7,5 tysiąca ton rocznie, czyli ponad 120 dużych, 62-tonowych wagonów kolejowych.

Elektrociepłownia Zachód to już druga taka inwestycja w Pile. W 2014 r. przy Śniadeckich powstał pierwszy obiekt kogeneracyjny.