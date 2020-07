Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa. Prawie 100 milionów złotych dla przedsiębiorców. Sprawdź jak otrzymać grant!

Dla kogo jest Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa. Podobnie jak krajowa, czy gminne tarcze antykryzysowe, jest dla firm, które z powodu pandemii utraciły znaczną część przychodów i poniosły straty. Skorzystać z niej mogą mikro i małe przedsiębiorstwa, także samozatrudnieni.

- Wsparcie w postaci bezzwrotnych grantów to dobre koło ratunkowe dla naszych przedsiębiorców - powiedział marszałek Marek Woźniak podpisując umowę z Wielkopolską Agencją Rozwoju Regionalnego na realizację Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

To właśnie WARP będzie przyjmował wnioski i wypłacał granty. Nabór ma być ogłoszony jeszcze w tym miesiącu. Generator wniosków będzie można znaleźć na stronie grant.warp.org.pl..

- Szacujemy, że kwalifikacja do dofinansowania potrwa trzy, cztery dni, a dystrybucja tych środków będzie bardzo szybka - zapewnia Krzysztof Urbaniak, prezes Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Kto może liczyć na grant? MŚP z siedzibą na terenie Wielkopolski według CEiDG lub KRS (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku), które prowadziły działalność gospodarczą i były wypłacalne na dzień 31 grudnia 2019 r. Kolejny warunek to wymierne straty poniesione w związku z zamrożeniem gospodarki w trakcie pandemii. O bezzwrotny grant mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które w związku z pandemią utraciły płynność finansową lub miały z nią problemy i które odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30 proc. w okresie wybranego miesiąca w 2020 roku począwszy od marca porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Ostatni warunek to brak zalegania na koniec 2019 roku z podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne.

Grant można otrzymać tylko raz. Można go przeznaczyć m.in. na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników czy opłacenie składek, opłacenie czynszu, zakup towarów, materiałów czy usług niezbędnych do prowadzenia działalności jak księgowość, zakup paliwa, spłatę kredytu czy rat leasingowych.