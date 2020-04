Wirtualny spacer po lesie. Tak też można wiele zobaczyć i poczuć się lepiej!

Niestety. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa rząd zakazał także wchodzenia do lasów, co wywołało wiele kontrowersji i szeroką dyskusję. Zakaz jednak obowiązuje i należy go przestrzegać, a kto go złamie może liczyć się z surowymi konsekwencjami m.in. wysokim mandatem.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile przyłącza się do akcji #zostańwdomu. Jednocześnie robi wszystko, aby mieszkańcy byli na bieżąco z tym, co dzieje się w lesie.

Oprócz galerii zdjęć można uczestniczyć w wirtualnych spacerach po lesie, na które zaprasza naładowana pozytywną energią Dominika Nadolna, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

- Naukowcy dowiedli, że nawet patrzenie na las uspokaja i poprawia ludziom nastrój - mówi Dominika Nadolna.

Filmy z lasu można śledzić na facebookowym profilu RDLP w Pile.