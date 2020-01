Witek Muzyk Ulicy po raz pierwszy w Pile. W sobotę koncert na Barce. Mamy dla was wejściówki!

Strojnowy, Tides From Nebula i Mesajah na Barce. Mamy dla was bilety!

Czeka nas kolejny koncertowy weekend na Barce. Rozpocznie go dziś wieczorem Strojnowy, który zawita do Piły w ramach trasy promującej album “Wolność serc”. Początek koncertu o godz. 20.30. Jutro w na Barce wystąpią Tides From Nebula z nową płytą “From Voodoo to Zen” oraz Rosk, kt...