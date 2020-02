Włamywacze z Piły okradli dom w gminie Szydłowo. Nie ujdzie im to płazem

Do zdarzenia doszło na terenie gminy Szydłowo. Nieznani sprawcy poprzez uszkodzenie drzwi do domu jednorodzinnego, weszli do środka i ukradli elektronarzędzia oraz materiały budowlane. Pokrzywdzony oszacował starty na kwotę blisko 10 tys. złotych.

Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Szydłowie przy współpracy z policjantami z Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Pile na bieżąco zbierali informacje w sprawie. Po przeanalizowaniu zebranego materiału, śledczy wpadli na trop włamywaczy, którymi okazali się mieszkańcy Piły. Mężczyźni zostali zatrzymani 7 lutego w godzinach popołudniowych na terenie miasta Piły.

- Amatorzy cudzego mienia przyznali się do włamania, jednak nie potrafili wytłumaczyć przyczyn swojego postępowania. Policjanci w znacznej części odzyskali skradzione mienie, które trafi z powrotem do właściciela. Zatrzymani to mieszkańcy Piły w wieku 25 i 33 lat. Teraz za popełnione przestępstwo grozi im kara do 10 lat więzienia - informuje podkom. Żaneta Kowalska z KPP w Pile.