Włodzimierz Bystrzycki wyrzucony ze szpitala za głosowanie w sprawie izby wytrzeźwień? Radni solidarni z Doktorem

Włodzimierz Bystrzycki jest jedną z tych osób, których w Pile nie trzeba nikomu przedstawiać. Chirurg dziecięcy, ortopeda, traumatolog z kilkudziesięcioletnim stażem najpierw w "starym" szpitalu na Wojska Polskiego, a później w Szpitalu Specjalistycznym na Rydygiera. Jako lekarza zawodów żużlowych znają go bardzo dobrze kibice czarnego sportu. Mało kto wie, że to właśnie on tworzył podwaliny chirurgii dziecięcej w Pile, że to było jego dziecko. I chociaż później poświęcił się również ortopedii, wciąż leczył małych pacjentów.

W Radzie Miasta nieprzerwanie od 1998 roku. Najpierw jako radny z ramienia SLD, później jako radny PO. W latach 2006-2010 był wiceprzewodniczącym Rady. Od trzech kadencji jest przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych. W ostatnich wyborach zdobył 1983 głosów. Był to najlepszy wynik w wyborach do Rady Miasta.

Szpital Specjalistyczny bez Doktora? Dla wielu, nie tylko dla swoich pacjentów, jest ikoną tej placówki. Dyrektor szpitala Wojciech Szafrański, który objął to stanowisko w sierpniu, nie zdecydował się jednak przedłużyć Włodzimierzowi Bystrzyckiemu kontraktu na kolejny rok.